هدف الأهلي الرابع في استاد أبيدجان - كهربا (دوري أبطال إفريقيا)
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 - 19:20
🔥🔥 مقصية رائعة من كهربا يسجل بها الهدف الرابع للأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/L38KHi7fdQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
هدف الأهلي الرابع في استاد أبيدجان - كهربا (دوري أبطال إفريقيا)
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