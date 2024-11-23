هدف تشيلسي الأول ضد ليستر - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي)

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 15:28

11/23/2024 3:28:45 PM هدف تشيلسي الأول ضد ليستر - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي)

هدف تشيلسي الأول ضد ليستر - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي)

نيكولاس جاكسون تشيلسي ليستر سيتي
نرشح لكم
ملخص تعادل تشيلسي ضد أرسنال 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد ليستر - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز برايتون على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في برايتون - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 1-1 (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بورنموث على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
يد - مروة عبد الملك تقود قائمة مصر في أمم إفريقيا للسيدات 15 دقيقة | كرة يد
تشكيل أرسنال - جورجينيو وجيسوس أساسيان في مواجهة نوتينجهام 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرجاء يطلب إيقاف حكم ديربي الوداد وتجريده من الشارة الدولية 45 دقيقة | الوطن العربي
أنشيلوتي: مبابي لم يطلب تغيير مركزه.. وجربت أكثر من طريقة خلال التوقف الدولي ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف مدة غياب وسام أبو علي.. ورغبة كولر ساعة | الكرة المصرية
انتهت الدوري الإنجليزي - ليستر (1)-(2) تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - جواو فيليكس أساسي.. وفوفانا ظهير أيمن ضد ليستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: نحقق في واقعة مؤتمر مباراة الأهلي والاتحاد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته