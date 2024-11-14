ملخص تعادل الجزائر مع غينيا الاستوائية 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:43

11/14/2024 5:43:04 PM ملخص تعادل الجزائر مع غينيا الاستوائية 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

ملخص تعادل الجزائر مع غينيا الاستوائية 0-0 (تصفيات أمم إفريقيا)

الجزائر غينيا الاستوائية تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
هدف فوز ليبيا على رواندا 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا) أهداف فوز النيجر على السودان 4-0 (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز تونس القاتل على مدغشقر 3-2 (تصفيات أمم إفريقيا) خطأ فادح من أمان الله مميش يهدي مدغشقر التعادل ضد تونس (تصفيات أمم إفريقيا) أنا طارق يحيى (1) - جيل 86 ظُلم.. والخطيب أنصح واحد فينا هدف السودان الثاني ضد غانا - محمد عبد الرحمن (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز المغرب على إفريقيا الوسطى 5-0 (تصفيات أمم إفريقيا) ملخص فوز جزر القمر على تونس 1-0 (تصفيات أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فيني عاد مجددا فأهدر.. فنزويلا تحقق تعادلا تاريخيا أمام البرازيل 6 ساعة | أمريكا
ريليفو: مبابي هو الحل وليس الأزمة.. وهذا هو الدور الذي يطلبه أنشيلوتي 6 ساعة | الدوري الإسباني
آس: ريال مدريد يحسم موقفه من ضم فيرتز وكيميتش 6 ساعة | الدوري الإسباني
ريليفو: عائق كبير يقف أمام انتقال لابورت إلى ريال مدريد 6 ساعة | ميركاتو
تقرير - ريال مدريد ينافس برشلونة لإنقاذ خط دفاعه 6 ساعة | الدوري الإسباني
وكيل لاعبين: جوميز رفض بلعيد وفضل بنتايك على جوناثان.. ومدرب البرازيل رحب بتدريب الزمالك ولكن 7 ساعة | الكرة المصرية
مدرب إسبانيا يكشف سبب استدعاء كوبارسي وتجاهل إنيجو مارتينيز 7 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أولمو: رودري يستحق الكرة الذهبية.. واللعب كل 3 أيام أمر خطير 7 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 صلاح لاعب الشهر: أنا الجناح الوحيد بين الهدافين التاريخيين للدوري.. وهذا أهم من الجائزة 3 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 4 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا