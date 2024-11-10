هدف مانشستر يونايتد الأول ضد ليستر - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 16:47

11/10/2024 4:47:15 PM هدف مانشستر يونايتد الأول ضد ليستر - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد الأول ضد ليستر - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يوناتيد
نرشح لكم
أهداف فوز برايتون على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في برايتون - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 1-1 (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بورنموث على مانشستر سيتي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على أرسنال 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص انتصار ليفربول ضد برايتون 3-2 (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف ليفربول الأول ضد برايتون - جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)
أخر الأخبار
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي في الهجوم ضد شتوتجارت.. ورقم يفصله عن صلاح 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يريد ضم "أوديجارد الجديد" 21 دقيقة | ميركاتو
"تعرض مدربنا لتصرفات عنصرية".. الوداد يصدر بيانا يدين فيه أحداث مباراته ضد اتحاد طنجة 25 دقيقة | الوطن العربي
التشكيل – بالمر وأوديجارد أساسيان في دربي لندن بين تشيلسي وأرسنال 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن تفاصيل إصابة سالم الدوسري 40 دقيقة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - وي يهزم ديروط.. وثلاثة تعادلات 53 دقيقة | القسم الثاني
بدأ البحث قبل تولي المهمة.. تقرير إنجليزي: أموريم يبحث استعارة مهاجم باريس في مانشستر 58 دقيقة | ميركاتو
كرنفال الدوري المصري - في الجول يكشف قصص أكثر من 550 لاعب بشكل مختلف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 نقاط بـ 3 إصابات.. الأهلي يهزم زد ويفقد النجوم 2 إصابة محمد عبد المنعم 3 غير قابل للإيقاف يا زيما.. مرموش يقود فرانكفورت لفوز أوروبي بهدف رائع 4 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان