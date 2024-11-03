ملخص تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 1-1 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 21:48

11/3/2024 9:48:15 PM ملخص تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 1-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 1-1 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد
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