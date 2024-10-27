هدف ليفربول الثاني في أرسنال - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 21:28
صلاح يعدل الكفّة#الدوري_الإنجليزي#premierleague pic.twitter.com/DHJt3lnfn6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 27, 2024
هدف ليفربول الثاني في أرسنال - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
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