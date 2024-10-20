هدف فوز إنتر ميلان على روما - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي)
الأحد، 20 أكتوبر 2024 - 23:46
لاوتارو يلدغ روما في الأولمبيكو..— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 20, 2024
إنتر يتقدم بالهدف الأول بعد ساعة من بداية المباراة#روما_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/uEmlt9dQ6u
هدف فوز إنتر ميلان على روما - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي)
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