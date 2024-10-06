ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع أستون فيلا 0-0 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 18:43

10/6/2024 6:43:53 PM ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع أستون فيلا 0-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع أستون فيلا 0-0 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدفا تعادل تشيلسي مع نوتينجهام فورست 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على فولام 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ساوثامبتون 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على كريستال بالاس 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز ليفربول على كريستال بالاس - جوتا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على جينت 4-2 (دوري المؤتمر الأوروبي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع بورتو 3-3 (الدوري الأوروبي) أحدهم بصناعة صلاح.. المرشحون لجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - ظهور 20 لاعبا في اليوم الأول استعدادا لمواجهتي موريتانيا 11 دقيقة | منتخب مصر
رومانو يكشف مستقبل بوجبا مع يوفنتوس 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: مرموش يتمتع بغريزة قاتلة في الوقت الحالي 34 دقيقة | المحترفون
بوستيكوجلو: هذه أسوأ هزيمة لي مع توتنام.. وأشعر بالإحباط بسبب الخسارة الفادحة 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش: بدون عمل الفريق بأكمله لم أكن سأسجل الأهداف ساعة | المحترفون
خبر في الجول – اتفاق بين الجونة وسيراميكا لضم أكيم ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – حرس الحدود يضم عبد الرحمن جودة من بيراميدز ساعة | ميركاتو
جنون أم سذاجة؟ ضربتان جزاء من وحي الخيال في الدرجة الثانية الألمانية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 2 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 3 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام 4 لبيب: قرار العودة لاستكمال السوبر الإفريقي استغرق 9 دقائق.. ولن أسكت مجددا