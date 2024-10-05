ملخص فوز أرسنال على ساوثامبتون 3-1 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 05 أكتوبر 2024 - 19:52

10/5/2024 7:52:42 PM ملخص فوز أرسنال على ساوثامبتون 3-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على ساوثامبتون 3-1 (الدوري الإنجليزي)

أرسنال ساوثامبتون
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