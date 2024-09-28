ملخص فوز أرسنال على ليستر سيتي 4-2 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 20:38

9/28/2024 8:38:37 PM ملخص فوز أرسنال على ليستر سيتي 4-2 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على ليستر سيتي 4-2 (الدوري الإنجليزي)

أرسنال ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أهداف فوز ليفربول على ولفرهامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز تشيلسي على برايتون 4-2 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في ولفرهامبتون - إبراهيما كوناتي (الدوري الإنجليزي) هدفا تعادل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - جفارديول (الدوري الإنجليزي) صلاح سجل.. ملخص فوز ليفربول على وست هام 5-1 (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف ليفربول الثالث ضد وست هام - محمد صلاح (كأس الرابطة) هدف أرسنال الرابع ضد بولتون - سترلينج (كأس الرابطة الإنجليزية)
أخر الأخبار
السقوط الأول.. "معذب" برشلونة يقود أوساسونا للفوز برباعية 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حصد السوبر الإفريقي.. بعثة الزمالك تصل القاهرة 20 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
هشام نصر: تصريحات البعض جعلت لاعبي الزمالك في حالة تحفز 21 دقيقة | الكرة المصرية
سليمان: أعد جماهير الزمالك بوضع الفريق في المستوى العالمي 46 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري السعودي – بمشاركة ديانج.. الهلال يعزز صدارته برباعية ضد الخلود 59 دقيقة | سعودي في الجول
هاني شكري: هذا الجيل من الزمالك صعب أن يتكرر ساعة | كأس السوبر الإفريقي
كرة يد - برشلونة يكتسح سيدني قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | رياضات أخرى
التعثر الأول ورقم سلبي لـ كين.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري