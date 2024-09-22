ملخص تعادل مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 22:22
ملخص تعادل مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2 (الدوري الإنجليزي)
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