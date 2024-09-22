هدف مانشستر سيتي الأول في أرسنال - هالاند (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 22 سبتمبر 2024 - 18:56

9/22/2024 6:56:17 PM هدف مانشستر سيتي الأول في أرسنال - هالاند (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول في أرسنال - هالاند (الدوري الإنجليزي)

هالاند
نرشح لكم
ملخص تعادل مانشستر سيتي ضد أرسنال 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثاني في مانشستر سيتي - جابريال (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل أرسنال في مانشستر سيتي - كالافيوري (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل إيبسويتش تاون مع ساوثامبتون - سام مرسي (الدوري الإنجليزي ملخص فوز تشيلسي على وست هام 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على بورنموث 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في بورنموث - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في بورنموث - لويس دياز (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
عبد الرحيم دغموم: هكذا استفدت من خطة علي ماهر.. وولمَ لا نفوز بالكونفدرالية؟ ساعة | الكرة الإفريقية
الشامي: كنا تحت الضغط أمام الهلال.. ونستعد لهذه المباراة منذ عام ساعة | الكرة المصرية
ميدو جابر: الهدف المتأخر صعب الأمور.. ونحن في نهاية الموسم ولسنا في بدايته ساعة | الكرة الإفريقية
صلاح محسن: لست لاعبا مزاجيا.. وهذا ما كنت بحاجة إليه 2 ساعة | الكرة المصرية
مدير منتخب مصر السابق يكشف حقيقة تسبب فيتوريا بأزمة غرامة شركة المباريات 2 ساعة | الكرة المصرية
بيرسي تاو: نعرف أن جمهور الأهلي يريد منا المزيد.. سنفعل ذلك لأجلهم 2 ساعة | الدوري المصري
راديو كتالونيا: غياب تير شتيجن قد يصل إلى 8 أشهر 2 ساعة | الدوري الإسباني
برناردو: أرسنال لعب بشكل عنيف.. وهكذا أخطأ الحكم في احتساب هدفيه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 إخلاء سبيل أحمد فتوح 3 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 4 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك