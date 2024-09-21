هدف الأهلي الأول ضد جور ماهيا - رامي ربيعة (أبطال إفريقيا)

"دائمًا هنالك الفرح دائمًا هنالك الانتصار ودائمًا هنالك الأهداف ودائمًا هنالك ربيعة"⚽🔥🦅.. رامي ربيعة يواصل التألق ويفتتح التسجيل للأهلي في مرمى جورماهيا pic.twitter.com/RbpyOiXcAr