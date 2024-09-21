هدف الأهلي الأول ضد جور ماهيا - رامي ربيعة (أبطال إفريقيا)
السبت، 21 سبتمبر 2024 - 19:44
"دائمًا هنالك الفرح دائمًا هنالك الانتصار ودائمًا هنالك الأهداف ودائمًا هنالك ربيعة"⚽🔥🦅.. رامي ربيعة يواصل التألق ويفتتح التسجيل للأهلي في مرمى جورماهيا pic.twitter.com/RbpyOiXcAr— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2024
هدف الأهلي الأول ضد جور ماهيا - رامي ربيعة (أبطال إفريقيا)
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