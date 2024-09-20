هدف الزمالك الثاني في الشرطة الكيني - ناصر ماهر (الكونفدرالية)
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 21:41
شكرًا على الهدية 💣🔥 ناصر ماهر يستغل خطأ مدافع الشرطة الكيني ويسجل الهدف الثاني للزمالك #ONTime_Sports pic.twitter.com/vtiHcnhFCm— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2024
هدف الزمالك الثاني في الشرطة الكيني - ناصر ماهر (الكونفدرالية)
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