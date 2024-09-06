هدف فوز تونس على مدغشقر - فرجاني ساسي (تصفيات أمم إفريقيا)
الجمعة، 06 سبتمبر 2024 - 00:39
فرجاني ساسي يسجل هدفاً في الوقت القاتل 😮⚽️🇹🇳#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا#AFCONQ2025 pic.twitter.com/o8TDtcuKQZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 5, 2024
هدف فوز تونس على مدغشقر - فرجاني ساسي (تصفيات أمم إفريقيا)
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