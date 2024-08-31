هدف برايتون الأول ضد أرسنال - جواو بيدرو (الدوري الإنجليزي)
السبت، 31 أغسطس 2024 - 15:56
برايتون يحرز هدف التعادل ،أول هدف في مرمى آرسنال في هذا الموسم#الدوري_الإنجليزي #آرسنال_برايتون pic.twitter.com/MWqm46dao9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 31, 2024
هدف برايتون الأول ضد أرسنال - جواو بيدرو (الدوري الإنجليزي)
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