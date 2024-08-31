هدف أرسنال الأول ضد برايتون - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 31 أغسطس 2024 - 15:24
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 31, 2024
Kai Havertz simply LOVES scoring at the Emirates Stadium!
This time he latches onto a Bukayo Saka pass and lobs home...#beINPL #AFC pic.twitter.com/MzQwZL1FLS
هدف أرسنال الأول ضد برايتون - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي)
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