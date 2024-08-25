هدف تشيلسي الثاني ضد ولفرهامبتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 16:54
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 25, 2024
As always... Cole Palmer is COLD.
What a game this is!#beINPL #WWFC #CFC pic.twitter.com/CaRGeROUuP
هدف تشيلسي الثاني ضد ولفرهامبتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
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