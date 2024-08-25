هدف تشيلسي الأول ضد ولفرهامبتون - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 16:52
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 25, 2024
Nicolas Jackson adds to his 14 Premier League goals last season with a header from a corner!
What a start for Chelsea!#beINPL #CFC pic.twitter.com/awsgqjLoGf
هدف تشيلسي الأول ضد ولفرهامبتون - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف تشيلسي الثاني ضد ولفرهامبتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على أستون فيلا 2-0 (الدوري الإنجليزي) سوتشيك يساعد طفل حامل الكرات بعد وقوع لوحة الإعلانات عليه هدف سون الثاني في إيفرتون من خطأ فادح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على إبسويتش 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برايتون على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدفان لمانشستر سيتي في دقيقة ضد إبسويتش (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد برايتون - أماد ديالو (الدوري الإنجليزي)