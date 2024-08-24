ملخص فوز بيراميدز على جي كيه يو 3-1 (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 24 أغسطس 2024 - 22:27

8/24/2024 10:27:30 PM ملخص فوز بيراميدز على جي كيه يو 3-1 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز بيراميدز على جي كيه يو 3-1 (دوري أبطال إفريقيا)

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز جي كيه يو
نرشح لكم
أهداف فوز بيراميدز على جيه كيه يو 6-0 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز المغرب على أمريكا 4-0 (باريس 2024) أنا الصقر (9) - لحظة بكاء نجوم الجيل الذهبي.. وأجواء التتويج بإفريقيا 2010 والثأر من الجزائر أهداف فوز السودان على جنوب السودان 0/3 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز الجزائر على أوغندا 2-1 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول أمام غينيا بيساو - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف غينيا بيساو الأول أمام مصر - ماما بالدي (تصفيات كأس العالم) هدف أوغندا الأول في الجزائر - ترافيس موتيابا (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
إنتر يصحح مساره بالفوز على ليتشي في غياب لاوتارو 22 ثاتيه | الكرة الأوروبية
يامال: نيكو ويليامز ليس قويا في الدفاع ولذلك سجلت 13 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري أبطال إفريقيا - النصر الليبي بقيادة العشري يودع مبكرا أمام المريخ السوداني 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي 21 دقيقة | الدوري المصري
جوندوجان: جوارديولا يحاول تعديل بعض التفاصيل التكتيكية الصغيرة منذ مغادرتي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد 18 يوما من انضمامه.. القادسية يضم عبد الله فاروق من الأهلي 28 دقيقة | كرة يد
كأس مصر - إثارة الدقائق الأخيرة تقود زد لنصف النهائي على حساب مودرن سبورت 35 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: أعلم أن تروسار لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء لكن ممتن له 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى