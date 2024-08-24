ملخص فوز برايتون على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 24 أغسطس 2024 - 17:40
ملخص فوز برايتون على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدفان لمانشستر سيتي في دقيقة ضد إبسويتش (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد برايتون - أماد ديالو (الدوري الإنجليزي) هدف برايتون الأول ضد مانشستر يونايتد - ويلبيك (الدوري الإنجليزي) هدفا مانشستر سيتي في تشيلسي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ولفرهامبتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) إصابة خطيرة لـ دانيلو لاعب نونتنجهام فورست (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثاني ضد ولفرهامبتون - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي)