هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 18 أغسطس 2024 - 18:57
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 18, 2024
Surprise, surprise he's done it again!
Erling Haaland scores his 91st goal in 100 games for Man City showing great footwork, strength and a clever finish.#beINPL #MCFC #CFC pic.twitter.com/SdKcTIYMZm
هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - هالاند (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدفا مانشستر سيتي في تشيلسي (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ولفرهامبتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) إصابة خطيرة لـ دانيلو لاعب نونتنجهام فورست (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثاني ضد ولفرهامبتون - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد ولفرهامبتون - كاي هافيرتز (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على إبسويتش تاون 2-0 (الدوري الإنجليزي) تصريحات صلاح بعد هدفه ضد إبسويتش هدف ليفربول الأول في إبسويتش - جوتا (الدوري الإنجليزي)