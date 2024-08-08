هدف المغرب الثالث ضد مصر - بلال الخنوس (أولمبياد باريس)
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 19:21
بلال الخنوس يسجل الثالث للمنتخب المغربي ⚽️🇲🇦#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/M7zJRQkW52— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2024
هدف المغرب الثالث ضد مصر - بلال الخنوس (أولمبياد باريس)
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