هدف الزمالك الأول في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري)
الإثنين، 05 أغسطس 2024 - 21:28
جوووووووول⚽🔥... ناصر منسي يفتتح التسجيل للزمالك في شباك إنبي بـ هدف رائع💥 pic.twitter.com/VmmC70YDi5— OnTime Sports (@ONTimeSports) August 5, 2024
هدف الزمالك الأول في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري)
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