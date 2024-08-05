هدف الزمالك الأول في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري)

هدف الزمالك الثاني في إنبي - ناصر منسي (الدوري المصري)

أهداف فوز بيراميدز على زد 2-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على المقاولون العرب 4-0 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثالث ضد المقاولون - وسام أبو علي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الرابع في المقاولون - بيرسي تاو (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد المقاولون - وسام أبو علي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد المقاولون - وسام أبو علي (الدوري المصري)