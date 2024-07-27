ملخص فوز مصر الأولمبي على أوزبكستان 1-0 (أولمبياد باريس)
السبت، 27 يوليه 2024 - 20:42
ملخص فوز مصر الأولمبي على أوزبكستان 1-0 (أولمبياد باريس)
نرشح لكم
ملخص فوز أوكرانيا الأولمبي على المغرب 2-1 (أولمبياد باريس) ملخص فوز الأرجنتين الأولمبي على العراق 3-1 (أولمبياد باريس) هدف مصر الأول في أوزباكستان - أحمد نبيل "كوكا" (أولمبياد باريس) ملخص انتصار منتخب مصر لكرة اليد على المجر (أولمبياد باريس 2024) لحظة إيقاد الشعلة الأولمبية في باريس 2024 لحظة دخول بعثة فلسطين في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 لحظة دخول بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 هدف العراق الثاني في أوكرانيا - أيمن حسين (أولمبياد باريس)