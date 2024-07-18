هدف الزمالك الأول في بروكسي - مهاب ياسر (كأس مصر)
الخميس، 18 يوليه 2024 - 20:17
مهاب ياسر يسجل الأول للزمالك🏹 لتصبح النتيجة— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 18, 2024
الزمالك 1⚽
بروكسي 0 pic.twitter.com/Hu5mLgxAAy
هدف الزمالك الأول في بروكسي - مهاب ياسر (كأس مصر)
نرشح لكم
أفضل 10 أهداف في يورو 2024 الإعلان الترويجي الأول لـ FC 25 أهداف فوز الأهلي على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد مودرن سبورت - بيرسي تاو (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد مودرن سبورت - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف مودرن سبورت الأول ضد الأهلي - أرنولد إيبا (الدوري المصري) مبابي مع زيدان وفلورنتينو بيريز في ملعب سانتياجو برنابيو مبابي يهتف: هلا مدريد