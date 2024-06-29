هدف سيراميكا الثاني ضد الزمالك - صديق أوجولا (الدوري المصري)
السبت، 29 يونيو 2024 - 20:54
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا 4-2 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني ضد سيراميكا كليوباترا - نبيل عماد (الدوري المصري) هدفا تعادل الاتحاد مع الداخلية 1-1 (الدوري المصري) هدف تعادل سيراميكا ضد الزمالك - جون إيبوكا (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في سيراميكا - مصطفى شلبي (الدوري المصري) حريق في استاد الإسكندرية يوقف مباراة سموحة وبيراميدز ملخص فوز الأهلي على فاركو 2-1 (الدوري المصري) هدف فاركو الأول ضد الأهلي - جيفرسون إينكادا (الدوري المصري)
أخر الأخبار
دي زيربي مديرا فنيا لـ مارسيليا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية