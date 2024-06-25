ملخص فوز أمريكا على بوليفيا 2-0 (كوبا أمريكا 2024)
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 - 07:39
¡Listo el resumen con las mejores jugadas de la victoria de Estados Unidos 🇺🇸! 🎦 pic.twitter.com/XZhjSeco6u— Concacaf (@Concacaf) June 24, 2024
ملخص فوز أمريكا على بوليفيا 2-0 (كوبا أمريكا 2024)
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