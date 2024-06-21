ملخص فوز أوكرانيا على سلوفاكيا 2-1 (يورو 2024)

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 21:31

6/21/2024 9:31:11 PM ملخص فوز أوكرانيا على سلوفاكيا 2-1 (يورو 2024)

ملخص فوز أوكرانيا على سلوفاكيا 2-1 (يورو 2024)

سلوفاكيا أوكرانيا يورو 2024
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