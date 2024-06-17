لقطة ركلة الجزاء المهدرة من زيزو ضد المصري بعد تدخل الفيديو

إثارة ما بعدها إثارة🔥🔥.. الحكم يعود للـ VAR ويحتسب ركلة جزاء للزمالك.. ليسددها زيزو وتصطدم بالعارضة وتسقط على خط المرمى ومطالبة باحتسابها هدف لكن تبقى النتيجة كما هي💣 pic.twitter.com/dST0Vk65i0