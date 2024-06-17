هدف رومانيا الثاني ضد أوكرانيا - رازفان مارين (يورو 2024)

الإثنين، 17 يونيو 2024 - 17:23

6/17/2024 5:23:16 PM صاروخية جديدة

صاروخية جديدة

رومانيا يورو 2024
نرشح لكم
ملخص فوز رومانيا على أوكرانيا 0/3 (يورو 2024) هدف رومانيا الثالث ضد أوكرانيا - دينيس دراجوس (يورو 2024) هدف رومانيا الأول ضد أوكرانيا - ستانسيو (يورو 2024) ملخص فوز إنجلترا على صربيا 1-0 (يورو 2024) هدف إنجلترا الأول ضد صربيا - جود بيلينجهام (يورو 2024) ملخص تعادل الدنمارك مع سلوفينيا 1-1 (يورو 2024) هدف الدنمارك الأول أمام سلوفينيا - كريستيان إريكسن (يورو 2024) ملخص فوز هولندا على بولندا 2-1 (يورو 2024)
أخر الأخبار
لأول مرة.. زيزو "كابتن الزمالك" ضد المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
يرورو 2024 - لاعب رومانيا: آمنا بقدرتنا على الفوز بعد نتائجنا في التصفيات 15 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر يورو 2024 - بلجيكا (0)-(1) سلوفاكيا.. اووووه التعادل يضيع 32 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر الدوري المصري – الإسماعيلي (0)-(0) إنبي.. هدف غير محتسب 32 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب رومانيا: الجيل الحالي من المنتخب لا حدود له 48 دقيقة | ألمانيا 2024
مباشر في الدوري – الزمالك (0)-(1) المصري.. جووول أوووول 54 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – تراوري والنبريصي يقودان الإسماعيلي.. وأحمد أمين في هجوم إنبي 58 دقيقة | الدوري المصري
هنري ينضم لمبابي وتورام في الحملة السياسية ضد الحزب المتطرف 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 3 موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 4 ميسي يرد على تصريحات مبابي.. ويتحدث عن الاعتزال