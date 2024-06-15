هدف سويسرا الأول في المجر - كوادو دواه (يورو 2024)
السبت، 15 يونيو 2024 - 17:12
هدف كوادو دواه في مرمى المجر والتقدم لـ سويسرا 🇨🇭⚽#Euro2024 pic.twitter.com/3sAZTUwFO9— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2024
هدف سويسرا الأول في المجر - كوادو دواه (يورو 2024)
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