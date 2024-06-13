أنا الصقر (6) التحول لأسطورة في أندرلخت.. ورؤيا أبو تريكة قبل أمم إفريقيا 2008

هدف بيراميدز الثالث ضد سموحة - فيستون ماييلي (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول ضد سموحة - فخري لاكاي (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الثاني ضد سموحة - مصطفى فتحي (الدوري المصري)

هدف فيوتشر الأول ضد الجونة - أرنولد إيبا (الدوري المصري)

هدف الجونة الأول ضد فيوتشر - رضا صلاح (الدوري المصري)

يورو 2024 - قصة بالع الصفارة الذي غير تاريخ أوروبا