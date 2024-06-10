أهداف فوز الجزائر على أوغندا 2-1 (تصفيات كأس العالم)
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 22:19
🔚 نهاية المباراة— SSC (@ssc_sports) June 10, 2024
المنتخب الجزائري يتغلب على نظيره الأوغندي بهدفين مقابل هدف (2-1)#اوغندا_الجزائر#SSC | #WCQ pic.twitter.com/0WVtuQsSTI
أهداف فوز الجزائر على أوغندا 2-1 (تصفيات كأس العالم)
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