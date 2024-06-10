هدف أوغندا الأول في الجزائر - ترافيس موتيابا (تصفيات كأس العالم)

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 19:28

6/10/2024 7:28:13 PM هدف أوغندا الأول في الجزائر - ترافيس موتيابا (تصفيات كأس العالم)

هدف أوغندا الأول في الجزائر - ترافيس موتيابا (تصفيات كأس العالم)

الزمالك الجزائر أوغندا تصفيات كأس العالم ترافيس موتيابا
نرشح لكم
أهداف فوز الجزائر على أوغندا 2-1 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول أمام غينيا بيساو - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) هدف غينيا بيساو الأول أمام مصر - ماما بالدي (تصفيات كأس العالم) هدف فوز السنغال على موريتانيا 1-0 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز كوت ديفوار على الجابون - سيكو فوفانا (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز ليبيا على موريشيوس 2-1 (تصفيات كأس العالم) هدفا فوز السودان على موريتانيا 2-0 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز غينيا على الجزائر 2-1 (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024 18 دقيقة | ألمانيا 2024
مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 50 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء.. وهذا ما تغير في الشوط الثاني 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: مدافع ليفركوزن يفضل بايرن على الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت مجموعة مصر - بوركينا فاسو (2)-(2) سيراليون.. تعادل لصالح الفراعنة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: المشككون يخافون من نجاح منتخب مصر.. ولنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي