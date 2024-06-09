هدف فوز السنغال على موريتانيا 1-0 (تصفيات كأس العالم)
الأحد، 09 يونيو 2024 - 21:52
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) June 9, 2024
حبيب ديالو يفتتح التسجيل للمنتخب السنغالي ⚽️🔥
موريتانيا 0 × 1 السينغال#موريتانيا_السينغال#SSC | #WCQ pic.twitter.com/aXX6JEwOQE
هدف فوز السنغال على موريتانيا 1-0 (تصفيات كأس العالم)
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