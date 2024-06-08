هدف فوز كوت ديفوار على الجابون - سيكو فوفانا (تصفيات كأس العالم)
السبت، 08 يونيو 2024 - 00:17
🔚 سيكو فوفانا يقود ساحل العاج للانتصار على الجابون— SSC (@ssc_sports) June 7, 2024
شاهد هدف المباراة الوحيد 📺⤵️
#التصفيات_الأفريقية | #SSC pic.twitter.com/oNzYeO3Goh
هدف فوز كوت ديفوار على الجابون - سيكو فوفانا (تصفيات كأس العالم)
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