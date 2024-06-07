أهداف فوز غينيا على الجزائر 2-1 (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 00:19
نهاية المباراة..— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
المنتخب الغيني يكسب الجزائر بهدفين مقابل هدف(2-1)#الجزائر_غينيا
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/ljjBM48qEa
أهداف فوز غينيا على الجزائر 2-1 (تصفيات كأس العالم)
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