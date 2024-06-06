هدف مصر الأول ضد بوركينا فاسو - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 06 يونيو 2024 - 22:25
الهدف الأول للمنتخب المصري عن طريق تريزيجيه ⚽️— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
مصر 1 × 0 بوركينافاسو
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/48vTgCeTC1
هدف مصر الأول ضد بوركينا فاسو - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)
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