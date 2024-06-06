هدف مصر الأول ضد بوركينا فاسو - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)

هدف مصر الثاني ضد بوركينا فاسو - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز الأهلي على الترجي 1-0 (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

تدخل قوي من روجر أهولو على مروان عطية (دوري أبطال إفريقيا)

فرصة خطيرة من وسام أبو علي مع الأهلي ضد الترجي (دوري أبطال إفريقيا)