اعتراض كبير.. لاعبو حرس الحدود يتركون الملعب بعد ركلة جزاء الترسانة
الأربعاء، 22 مايو 2024 - 17:36
اعتراض كبير من الجهاز الفني ولاعبي حرس الحدود بعد احتساب ركلة جزاء عليهم لصالح فريق الترسانة.. شوف واحكم بنفسك هل هي صحيحة😮🤔؟— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024
(الترسانة 0 - 1 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/Q4ImIpOjbO
اعتراض كبير.. لاعبو حرس الحدود يتركون الملعب بعد ركلة جزاء الترسانة
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