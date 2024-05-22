اعتراض كبير.. لاعبو حرس الحدود يتركون الملعب بعد ركلة جزاء الترسانة

اعتراض كبير من الجهاز الفني ولاعبي حرس الحدود بعد احتساب ركلة جزاء عليهم لصالح فريق الترسانة.. شوف واحكم بنفسك هل هي صحيحة😮🤔؟

(الترسانة 0 - 1 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/Q4ImIpOjbO