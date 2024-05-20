مراسم تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية

الإثنين، 20 مايو 2024 - 00:14

5/20/2024 12:14:02 AM مراسم تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية

مراسم تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية

كأس الكونفدرالية الزمالك
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على رايو فايكانو 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز الزمالك على نهضة بركان 1-0 (نهائي الكونفدرالية) هدف فوز الزمالك ضد نهضة بركان - أحمد حمدي (الكونفدرالية) كولر يكشف سبب انفعاله على مصطفى غربال ضد الترجي ملخص تعادل الترجي مع الأهلي سلبيا (نهائي أبطال إفريقيا) فرصة رودريجو الخطيرة للترجي ضد الأهلي (نهائي دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز نهضة بركان على الزمالك 2-1 (نهائي الكونفدرالية) هدف الزمالك الأول ضد نهضة بركان - سيف الجزيري (الكونفدرالية)
أخر الأخبار
كرة يد - كأسان وتأهل للدوري الألماني.. 3 إنجازات مصرية في أوروبا 19 دقيقة | رياضات أخرى
عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
صبحي: تركيزنا انصب على عدم استقبال الأهداف.. ولم أوقع لأي فريق حتى الآن ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الإثنين 20 مايو - المصري ضد إنبي والدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق 11 ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب 11 ساعة | الكرة الإفريقية
حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري 11 ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى