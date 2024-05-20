مراسم تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية
الإثنين، 20 مايو 2024 - 00:14
مراسم تتويج الزمالك المصري بلقب كأس الاتحاد الإفريقي #كأس_الاتحاد_الإفريقي | #الزمالك_نهضة_بركان #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/pwhZydjMDS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024
مراسم تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية
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