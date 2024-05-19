عناق حار بين كلوب وصلاح في وداع مدرب ليفربول

لحظات مؤثرة .. لاعبو ليفربول يودعون مدربهم يورغن كلوب في آخر يوم له في قلعة الأنفيلد.



شاهد عناق حار بين صلاح وكلوب.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ولفرهامبتون pic.twitter.com/B584loo3SI