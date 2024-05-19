عناق حار بين كلوب وصلاح في وداع مدرب ليفربول
الأحد، 19 مايو 2024 - 20:41
لحظات مؤثرة .. لاعبو ليفربول يودعون مدربهم يورغن كلوب في آخر يوم له في قلعة الأنفيلد.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 19, 2024
شاهد عناق حار بين صلاح وكلوب.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ولفرهامبتون pic.twitter.com/B584loo3SI
عناق حار بين كلوب وصلاح في وداع مدرب ليفربول
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