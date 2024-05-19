عناق حار بين كلوب وصلاح في وداع مدرب ليفربول

الأحد، 19 مايو 2024 - 20:41

5/19/2024 8:41:29 PM عناق حار بين كلوب وصلاح في وداع مدرب ليفربول

عناق حار بين كلوب وصلاح في وداع مدرب ليفربول

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 2023-24 بطل الدوري.. ملخص فوز مانشستر سيتي على وست هام 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على إيفرتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) وداع كلوب.. ملخص فوز ليفربول على ولفرهامبتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد إيفرتون - تومياسو (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثالث ضد وست هام - رودري (الدوري الإنجليزي) هدف وست هام الأول ضد مانشستر سيتي - قدوس (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد وست هام - فودين (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
كرة يد - كأسان وتأهل للدوري الألماني.. 3 إنجازات مصرية في أوروبا 21 دقيقة | رياضات أخرى
عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
صبحي: تركيزنا انصب على عدم استقبال الأهداف.. ولم أوقع لأي فريق حتى الآن ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الإثنين 20 مايو - المصري ضد إنبي والدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
زيزو: الجماهير تدعمنا بلا ألقاب.. ولذلك كنت أشعر بالقلق 11 ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: شكرت لاعب بركان لأنه أنقذني.. وهذا ما حفزنا في المغرب 11 ساعة | الكرة الإفريقية
حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري 11 ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة حمدي 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى