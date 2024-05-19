كولر يكشف سبب انفعاله على مصطفى غربال ضد الترجي
الأحد، 19 مايو 2024 - 00:59
كولر يكشف سبب انفعاله على مصطفى غربال ضد الترجي
نرشح لكم
ملخص تعادل الترجي مع الأهلي سلبيا (نهائي أبطال إفريقيا) فرصة رودريجو الخطيرة للترجي ضد الأهلي (نهائي دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز نهضة بركان على الزمالك 2-1 (نهائي الكونفدرالية) هدف الزمالك الأول ضد نهضة بركان - سيف الجزيري (الكونفدرالية) هدف نهضة بركان الثاني ضد الزمالك - عادل تاحيف (الكونفدرالية) هدف نهضة بركان الأول ضد الزمالك - إيسوفو دايو (الكونفدرالية) هدف الزمالك الثالث ضد دريمز - مصطفى شلبي (الكونفدرالية) هدف الزمالك الثاني ضد دريمز - سامسون أكينيولا (الكونفدرالية)