سقوط جوارديولا بعد فرصة سون المهدرة ضد مانشستر سيتي
الأربعاء، 15 مايو 2024 - 00:16
غوارديولا بعد إنقاذ أورتيغا 😂#الدوري_الإنجليزي | #توتنهام | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/YKasoGi0Cf— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2024
سقوط جوارديولا بعد فرصة سون المهدرة ضد مانشستر سيتي
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