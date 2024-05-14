هدف مانشستر سيتي الأول في توتنام - هالاند (الدوري الإنجليزي)
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 23:14
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 14, 2024
Man City take the lead! Erling Haaland with the tap in! #beINPL #TOTMCI pic.twitter.com/w3OSnIpW0S
هدف مانشستر سيتي الأول في توتنام - هالاند (الدوري الإنجليزي)
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