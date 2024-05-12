ملخص فوز أرسنال على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 12 مايو 2024 - 21:09

5/12/2024 9:09:00 PM ملخص فوز أرسنال على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر سيتي على فولام 4-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على توتنام 4-2 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الرابع في توتنام - إيليوت (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على وست هام 5-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد توتنام - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني ضد وست هام - كالاجير (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد وست هام - كول بالمر (الدوري الإنجليزي) سوبر هالاند.. ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 5-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الترجي يقترب من لقب الدوري بفوز مثير على النجم الساحلي 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (0)-(0) الزمالك.. بداية اللقاء 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهضة بركان – ثنائي هجومي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة كريم حافظ 54 دقيقة | الدوري المصري
حوار جوزيه جوميز – عن نهائي الكونفدرالية وجدول الدوري المصري "مجنون" والقمة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - سامسون والجزيري يقودان الهجوم أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 4 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب