هدف الأهلي الثاني أمام بلدية المحلة - أنتوني موديست (الدوري المصري)

جوووووووووووول⚽⚽.. على طريقة ريال مدريد وفي ال+90 بيخطفها موديست وبيسجل هدف التقدم للأهلي في شباك مرمى بلدية المحلة لتصبح النتيجة 2-1 للأهلي🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/jzeRG5Knmm