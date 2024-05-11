هدف بلدية المحلة الأول في الأهلي - ماجد هاني (الدوري المصري)
السبت، 11 مايو 2024 - 20:32
جوووووول⚽⚽.. البلدية يفتتح التسجيل عن طريق ماجد هاني بعد تسديدة صاروخية تسكن شباك الأهلي لتصبح النتيجة 1-0 للبلدية🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/H8ePqdSP42— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 11, 2024
هدف بلدية المحلة الأول في الأهلي - ماجد هاني (الدوري المصري)
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