كيليان مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان
الجمعة، 10 مايو 2024 - 21:10
MERCI. 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/t0cL2wPpjX— Kylian Mbappé (@KMbappe) May 10, 2024
كيليان مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان
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