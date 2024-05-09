هدف ليفركوزن الأول ضد روما - مانشيني (الدوري الأوروبي)
الخميس، 09 مايو 2024 - 23:51
مانشيني يهدي باير ليفركوزن هدفاً بطريقة غريبة!#الدوري_الاوروبي #ليفركوزن_روما #UEL pic.twitter.com/RrOEQXGRik— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2024
هدف ليفركوزن الأول ضد روما - مانشيني (الدوري الأوروبي)
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